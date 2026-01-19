La aproape două luni după ultima partidă jucată cu Al-Hilal Omdurman (Sudan) în Champions League, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) reia seria confruntărilor din această competiție, în grupa C.

Tot ce s-a întâmplat, între ultimul meci al sudanezilor în Champions League, 1-1 cu St Eloi Lupopo (Republica Democratică Congo), și duelurile care urmează acum cu Mamelodi Sundowns, a fost gândit pentru ca elevii lui Reghecampf să fie în formă maximă la ora acestor întâlniri cu gruparea din Africa de Sud. Una tare de tot! Dovadă și faptul că n-a pierdut niciun meci, în timpul regulamentar, de 4 luni!

Mamelodi Sundowns e, de asemenea, printre marile favorite la câștigarea Champions League. Adică, un obiectiv pe care îl are în vizor și „Reghe“.

„Acum vom vedea cât de bun e Reghecampf!“

Rezultatele sudanezilor din ultimele săptămâni demonstrează că primul obiectiv al antrenorului român, în vederea partidelor cu Mamelodi (23 și 30 ianuarie), a fost atins. Pentru că Al-Hilal Omdurman e, într-adevăr, în formă maximă, dovadă și cele opt victorii pe care le-a înșirat în campionatul din Rwanda. În această întrecere evoluează Al-Hilal, în acest sezon (fotbalul abia s-a reluat în Sudan, după trei ani de întrerupere), când nu joacă în Champions League.

Într-un moment în care fanii și jurnaliștii sunt încântați de ce a reușit „Reghe“, presa africană a lansat, totuși, un avertisment.

„Dubla cu Mamelodi Sundowns ne va arăta cât de bun e Reghecampf. Pentru că Al-Hilal Omdurman își va măsura forțele cu una dintre cele mai puternice echipe din Africa. Și e obligatoriu să ia minim trei puncte din cele două meciuri!“, au scris sudanezii, prefațând prima partida, cea de vineri, care se va disputa în Africa de Sud.

De amintit că de deznodământul dublei cu Mamelodi Sundowns depinde și viitorul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, pe termen lung, după cum Sport.ro a explicat aici.

