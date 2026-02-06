Jhon Duran va fi împrumutat la Zenit St. Petersburg

Columbianul Jhon Duran a cerut și a primit aprobarea lui Al Nassr FC (Arabia Saudită), pentru a termina împrumutul la Fenerbahce, unde trebuia să evolueze până la finalul stagiunii actuale. Atacantul s-a înțeles cu Zenit St. Petersburg, unul dintre cluburile importante din Rusia, unde va juca tot sub formă de împrumut. În lot rușilor se mai află sud-americanii Wilmar Barrios (Columbia), Douglas Santos, Wendel, Luiz Henrique, Jhon Jhon, Pedro, Gustavo Mantuan, Nino (Brazilia) și Roman Vega (Argentina).

Echipa antrenată de Sergei Semak ocupă locul secund în Rossiyskaya Premyer Liga, cu 39 de puncte aumulate în 18 meciuri jucate, fiind doar la un punct distanță de liderul FC Krasnodar, și urmează să înfrunte pe FC Baltika Kaliningrad în sferturile de finală ale Cupei Rusiei. Mutarea unui jucător de asemenea calibru în Rusia, în condițiile în care formațiile din această țară au interdicție de a juca în competițiile internaționale, poate fi un semnal că rușii pot scăpa curând de sancțiunile dictate de FIFA și UEFA.

Al Nassr a plătit 77 de milioane de euro pentru el, în iulie 2025

Jhon Jader Duran Palacios (22 de ani) este născut în Zaragoza (departamentul columbian Antioquia) și s-a format la juniorii clubului Envigado FC. La nivel de seniori a mai evoluat pentru Envigado (2019-2021), Chicago Fire II (2022), Chicago Fire (2022-2023 / cumpărat cu 1.7 mil. euro), Aston Villa (2023-2025 / cumpărat cu 30 mil. euro), Al Nassr (2025 / cumpărat cu 77 mil. euro) și Fenerbahce (2025-2026 / împrumutat).

Are 17 selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Columbiei, iar în palmaresul său se găsesc Turkish Super Cup (2025), o finală de Copa America (2024) și distincțiile individuale Premier League Goal of the Month (septembrie 2024), BBC Goal of the Month (septembrie 2024) și Aston Villa Player of the Month (septembrie 2024). Este atacant central și este cotat la 32 de milioane de euro.

Foto - Getty Images