VIDEO EXCLUSIV Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)

Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conform clasamentului WTA, Emma Răducanu pornește cu prima șansă în finala Transylvania Open 2026, însă realitatea momentului arată altceva.

TAGS:
Transylvania OpenTransylvania Open 2026Sorana Cirsteaemma raducanufinala Transylvania Open
Din articol

Finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea - Emma Răducanu se joacă sâmbătă, 7 februarie, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.

Într-o Arenă BT care va fi umplută până la refuz, a șasea ediție a Openului Transilvaniei se va încheia cu Simona Halep - ambasador al competiției - înmânând trofeul campioanei.

Sorana Cîrstea va beneficia de avantajul publicului de acasă

Fanii tenisului din România speră să asiste la un moment istoric între Simona Halep și Sorana Cîrstea, care ar avea loc la un an și trei zile de la celebra îmbrățișare oferită de Sorana Cîrstea Simonei Halep, la finalul meciului prin care fostul număr unu WTA s-a retras din tenisul profesionist.

Motivele pentru Sorana Cîrstea, și nu Emma Răducanu este favorită la câștigarea trofeului sunt imposibil de negat, din perspectiva jucătoarei britanice cu tată român.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea zambet calificare finala
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cîrstea, mai proaspătă decât Răducanu: a stat două ore în minus pe teren, în ziua semifinalelor

În primul rând, chiar dacă publicul clujean a susținut-o pe Emma Răducanu, de-a lungul turneului, situația se va schimba, în cel mai probabil caz, marea parte a susținerii urmând să își găsească destinatara în Sorana Cîrstea.

În al doilea rând, Sorana Cîrstea abordează finala cu o oră în minus de odihnă, jucându-și semifinala mai târziu decât Emma Răducanu, însă cele șaizeci de minute vor conta mai puțin, având în vedere efortul de aproape trei ore depus de Răducanu, în semifinala cu Oliynykova.

Oboseala mai mare a britanicei poate fi accentuată de probabila frustrare care va apărea, în contextul serviciilor excelente ale Soranei Cîrstea, arătate în această săptămână, aspect care conduce la al treilea motiv important care o pune pe româncă într-o lumină mai bună care cade asupra trofeului Malvensky.

Publicitate

Cîrstea, fără set pierdut în finală. Încrederea sportivă, la cote maxime în carieră

Ca nivel de încredere, Sorana Cîrstea se află într-un loc mai bun decât Emma Răducanu. Chiar dacă britanica a reușit să încheie la 4 ani și 4 luni perioada în care nu s-a mai calificat în vreo finală de competiție, Cîrstea știe că nu a pierdut niciun set, spre deosebire de Răducanu, care a și tremurat pentru calificarea în finală, în setul decisiv al semifinalei.

Ajunsă în ultimul act al întrecerii fără manșă cedată, dar mai ales, într-o formă deosebită, Cîrstea dispune de un mic avantaj în ceea ce privește abilitățile de a închide punctele.

Publicitate

Un posibil plus și de motivație: Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România

Nu în ultimul rând, este greu de argumentat că Sorana Cîrstea nu va fi jucătoarea mai motivată. Chiar dacă Răducanu are un singur titlu în carieră, Cîrstea nu a câștigat niciun turneu în România și, după cum a declarat, „un titlu la Cluj-Napoca ar însemna încununarea tuturor eforturilor depuse în cele două decenii de carieră în WTA.”

Cîrstea - Răducanu, sâmbătă, de la 16:30, la Pro Arena și VOYO

Sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, Sorana Cîrstea luptă împotriva Emmei Răducanu pentru trofeul de campioană la Cluj-Napoca.

Finala Transylvania Open 2026 se vede la Pro Arena și pe VOYO.

Publicitate

Emma Răducanu

  • Transilvania raducanu interviu 060226
×
Transilvania raducanu interviu 060226
Emma raducanu 050226 interviu
Emma raducanu 050226 u5m
Raducanu
Emma raducanu 0101226
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Leeds – Nottingham, ACUM, pe VOYO. Se marchează goluri pe bandă rulantă
Leeds – Nottingham, ACUM, pe VOYO. Se marchează goluri pe bandă rulantă
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile

E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile

Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 27 de minute în FCSB - FC Botoșani! Verdictul patronului campioanei

Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 27 de minute în FCSB - FC Botoșani! Verdictul patronului campioanei



Recomandarile redactiei
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!