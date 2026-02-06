Din articol Sorana Cîrstea va beneficia de avantajul publicului de acasă

Finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea - Emma Răducanu se joacă sâmbătă, 7 februarie, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO. Într-o Arenă BT care va fi umplută până la refuz, a șasea ediție a Openului Transilvaniei se va încheia cu Simona Halep - ambasador al competiției - înmânând trofeul campioanei. Sorana Cîrstea va beneficia de avantajul publicului de acasă Fanii tenisului din România speră să asiste la un moment istoric între Simona Halep și Sorana Cîrstea, care ar avea loc la un an și trei zile de la celebra îmbrățișare oferită de Sorana Cîrstea Simonei Halep, la finalul meciului prin care fostul număr unu WTA s-a retras din tenisul profesionist. Motivele pentru Sorana Cîrstea, și nu Emma Răducanu este favorită la câștigarea trofeului sunt imposibil de negat, din perspectiva jucătoarei britanice cu tată român.

Sorana Cîrstea

Cîrstea, mai proaspătă decât Răducanu: a stat două ore în minus pe teren, în ziua semifinalelor În primul rând, chiar dacă publicul clujean a susținut-o pe Emma Răducanu, de-a lungul turneului, situația se va schimba, în cel mai probabil caz, marea parte a susținerii urmând să își găsească destinatara în Sorana Cîrstea. În al doilea rând, Sorana Cîrstea abordează finala cu o oră în minus de odihnă, jucându-și semifinala mai târziu decât Emma Răducanu, însă cele șaizeci de minute vor conta mai puțin, având în vedere efortul de aproape trei ore depus de Răducanu, în semifinala cu Oliynykova. Oboseala mai mare a britanicei poate fi accentuată de probabila frustrare care va apărea, în contextul serviciilor excelente ale Soranei Cîrstea, arătate în această săptămână, aspect care conduce la al treilea motiv important care o pune pe româncă într-o lumină mai bună care cade asupra trofeului Malvensky.

Cîrstea, fără set pierdut în finală. Încrederea sportivă, la cote maxime în carieră Ca nivel de încredere, Sorana Cîrstea se află într-un loc mai bun decât Emma Răducanu. Chiar dacă britanica a reușit să încheie la 4 ani și 4 luni perioada în care nu s-a mai calificat în vreo finală de competiție, Cîrstea știe că nu a pierdut niciun set, spre deosebire de Răducanu, care a și tremurat pentru calificarea în finală, în setul decisiv al semifinalei. Ajunsă în ultimul act al întrecerii fără manșă cedată, dar mai ales, într-o formă deosebită, Cîrstea dispune de un mic avantaj în ceea ce privește abilitățile de a închide punctele.

Un posibil plus și de motivație: Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România Nu în ultimul rând, este greu de argumentat că Sorana Cîrstea nu va fi jucătoarea mai motivată. Chiar dacă Răducanu are un singur titlu în carieră, Cîrstea nu a câștigat niciun turneu în România și, după cum a declarat, „un titlu la Cluj-Napoca ar însemna încununarea tuturor eforturilor depuse în cele două decenii de carieră în WTA.” Cîrstea - Răducanu, sâmbătă, de la 16:30, la Pro Arena și VOYO Sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, Sorana Cîrstea luptă împotriva Emmei Răducanu pentru trofeul de campioană la Cluj-Napoca. Finala Transylvania Open 2026 se vede la Pro Arena și pe VOYO.

Emma Răducanu