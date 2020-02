Ianis Hagi, debut pentru Rangers la doar o zi de la transfer! Romanul a fost ovationat de tot stadionul! Ce a reusit sa faca

Rangers a remizat pe teren propriu cu Aberdeen, scor 0-0.

Ianis a inceput meciul cu Aberdeen ca rezerva, dar a fost trimis in teren de Steven Gerrard in minutul 77. Romanul a fost aplaudat de tot stadionul in picioare si a debutat pentru Glasgow Rangers la doar o zi dupa ce transferul sau a fost oficializat.

Ianis a trimis un sut periculos in minutul 81, insa mingea a fost blocata de un jucator advers.

Partida Rangers - Aberdeen s-a incheiat 0-0 si echipa lui Gerrard ramane la 4 puncte in spatele liderului Celtic.