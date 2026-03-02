Motivul principal al supărării a fost o lovitură liberă acordată de „central” pe finalul partidei, fază din care gazdele au înscris un gol spectaculos prin Alomerovic.

Deși rezultatul nu mai putea schimba soarta clubului său în privința calificării în play-off, finanțatorul echipei bucureștene a subliniat că o astfel de decizie ar fi putut costa echipa într-o partidă cu miză directă pentru calificare.

Becali, supărat pe Colțescu

„Colţescu de ce nu se lasă de arbitraj? Are 50 de ani. Să zicem că era 1-1 şi jucam calificarea în play-off şi Colţescu la 50 de ani nu mai vede bine. Băi, Colţescu! Du-te, bă, la pensie! Nu ai voie să faci aşa ceva. Are 50 de ani. Du-te la pensie, poate îţi dau şi specială.

El trebuie… să se ducă la doctor. Eu văd că omul a dat o lovitură la mişto din care am luat gol. Nu e o problemă, dar dacă era?”, a spus Gigi Becali la PrimaSport.

În ciuda acestei victorii, FCSB va evolua în premieră în play-out, după ce FC Argeș a trecut cu 1-0 de Dinamo și a prins ultimul loc din play-off.

Campioana a învins-o pe UTA și în tur, cu 4-0. UTA are o singură victorie în ultimele cinci etape, un egal și trei eșecuri.