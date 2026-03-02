Cristi Chivu a stabilit un "record neașteptat" și e pe cale să dea "lovitura finală"!

Cristi Chivu a stabilit un "record neașteptat" și e pe cale să dea "lovitura finală"!
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, și-a păstrat avansul de 10 puncte față de a doua clasată AC Milan și după etapa cu numărul 27 din Serie A.

cristi chivuInter Milano
Sâmbătă, Inter a trecut de Genoa, 2-0, la doar câteva zile după eliminarea dureroasă din Liga Campionilor contra lui Bodo/Glimt. AC Milan a câștigat și ea duelul cu Cremonese, tot cu 2-0, însă cu mari emoții, golurile venind în minutele 90 și 90+4.

Cristi Chivu, record în Serie A și aproape de Scudetto cu Inter

Duminică, de la 21:45, este programat chiar meciul dintre primele două clasate: AC Milan - Inter. "Cristi Chivu poate da lovitura finală", au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, convinși că un succes al lui Inter în Derby della Madonnina ar face imposibilă o revenire a lui Milan.

Gazzetta scrie și despre seria fabuloasă a lui Inter. Ultimul eșec al echipei lui Cristi Chivu a fost pe 23 noiembrie, chiar în derby-ul cu AC Milan. De atunci, 14 victorii și o remiză în 15 etape!

Italienii amintesc și despre recordul "neașteptat" pe care îl deține Cristi Chivu în prezent: cel mai mare punctaj obținut de un antrenor al lui Inter în primul sezon după 27 de etape - 67.

"Cristian Chivu se apropie de un Scudetto senzațional după ce și-a demolat adversarii și a reușit să aibă prestații consistente.  

Deși nu era obișnuit cu presiunea de pe bancă, Chivu s-a descurcat excelent și și-a dominat adversarii, stabilind un record neașteptat: recordul de puncte al unui antrenor debutant la cârma lui Inter (64 în 26 de etape și apoi 67 în 27), cu perspective interesante pentru viitor. Mourinho, mentorul său în sezonul în care a câștigat tripla, a fost ultimul care a câștigat Scudetto la prima sa încercare cu Inter, alăturându-se lui Foni și Invernizzi în era postbelică", a mai scris Gazzetta dello Sport.

Chivu poate cuceri și Cupa Italiei

Pe lângă Scudetto, Inter are șanse bune de a câștiga și Cupa Italiei. Marți seară, de la 22:00, în direct pe VOYO, echipa lui Cristi Chivu va înfrunta Como, în faza semifinalelor.

În celălalt penultim act se vor înfrunta Lazio și Atalanta, miercuri, de la 22:00, în direct pe VOYO.

