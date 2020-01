Steven Gerrard deja si-a facut planul pentru Ianis Hagi: "Are loc garantat in primul 11!" Ce se va intampla cu mijlocas in Scotia

Din articol Cum se va adapta Ianis Hagi in Scotia

Genk l-a imprumutat pe Ianis Hagi la Rangers pana la finalul sezonului.

Suporterii au primit vestea transferului lui Ianis Hagi la Genk intr-un mod pozitiv. Unul dintre cei mai activi suporteri ai clubului scotian, Kyle McLean, a vorbit pentru Digi Sport despre cum este vazut transferul mijlocasului la echipa.

"Cu totii suntem entuziasmati, asteptam debutul lui Ianis. El era vazut ca un jucator de mare perspectiva in urma cu doi ani, dar se pare ca a avut dificultati la Genk si Fiorentina.

Steven Gerrard face o treaba excelenta cu tinerii pe care ii are la dispozitie. Fotbalistii isi depasesc limitele datorita lui, care are un sistem foarte bine pus la punct, dar si foarte dur.

In mod normal, Ianis are un loc asigurat in primul 11. Avem nevoie de un jucator in flancul drept si se pare ca acolo va fi trimis Hagi. Avantajul lui va fi ca pe partea dreapta urca foarte mult la sustinere si fundasul lateral. Astfel va avea mai multa libertate", a declarat Kyle McLean la Digi Sport.

Cum se va adapta Ianis Hagi in Scotia

Suporterul lui Rangers a vorbit si despre calitatea jocului din Scotia, dar si despre adaptarea lui Ianis Hagi la ritmul si intensitatea acestuia.

"Cred ca niivelul fotbalului scotian va reprezenta un soc pentru Ianis Hagi, din punct de vedere fizic, dar cred ca si in Romania se joaca destul de dur. Va fi faultat extrem de des. Asta patesc toti jucatorii ofensivi de la Celtic si Rangers", a declarat suporterul, conform sursei citate.