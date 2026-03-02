FCSB, în play-out. Iată un scenariu care tocmai s-a adeverit și care, la începutul sezonului, ar fi stârnit doar hohote de râs din partea lui Gigi Becali. Acum însă, latifundiarului din Pipera nu-i mai arde de glume și râsete.

S-a ajuns aici pentru că, inclusiv în fotbal, peștele de la cap se împute. Iar la FCSB, Faci Ce Spune Becali. Pornind de aici, s-au făcut niște achiziții catastrofale, în vara anului trecut, la cererea patronului. Care s-a lăudat că jucători precum Politic și Alibec vor duce echipa în... Champions League. Astăzi însă, FCSB e în play-out și urmează prima consecință a acestui eșec, după cum Sport.ro a arătat aici.

Gigi Becali a admis în premieră: n-are competența necesară de a lua jucători!

După rezultatele din weekend, care au scos definitiv FCSB din lupta pentru play-off, Gigi Becali și-a făcut mea culpa, în cadrul intervenției sale la Prima Sport.

„Acum mi-am dat seama că nu sunt competent să aduc jucători, adică nu poţi să faci treabă cu jucători din Liga 1, dacă vrei să fii mai bun decât ei (n.r. – rivalele din campionat). Eu nu mă uit la meciuri. Și atunci îmi trebuie oameni care văd meciuri. Eu i-am adus pe Politic şi Alibec, înseamnă că nu sunt capabil să aduc jucători. Acum, îl văd pe Mora de la Craiova. Cine l-a adus pe ăla? Am destule birouri, e baza mare şi facem un serviciu. Vom angaja oameni cu salarii mari, care se vor ocupa de legături cu scouteri din toată Europa. Pentru că eu n-am făcut bine treaba şi e ăsta e adevărul. Nu am avut marfă, că am cerut marfă şi nu mi s-a adus“, a spus Becali.