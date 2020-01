"I-a adus 55 de titluri lui Rangers si i-a tras-o nevestei capitanului de la Celtic!" Scotienii au luat-o razna dupa transferul lui Ianis Hagi! Ce scrie pe pagina lui de Wikipedia

Ianis Hagi este noul jucator al lui Glasgow Rangers.

Fiul "Regelui" a fost imprumutat de la Genk, unde nu prindea multe minute, la Glasgow Rangers, in Scotia, pana la finalul sezonului. Scotienii au optiune de cumparare si il pot lua definitiv in vara, in schimbul a 5 milioane de euro.

Scotienii se tin de glume si, imediat dupa ce s-a anuntat transferul mijocasului roman la Glasgow, i-au editat pagina de Wikipedia lui Ianis, pentru amuzamentul fanilor.

Acestia au scris urmatorul paragraf in descrierea de pe Wikipedia a lui Ianis: "In 2020 s-a pregatit sa se transfere la Rangers, imprumutat, insa cu optiune de cumparare. I-a adus 55 de titluri lui Rangers si i-a tras-o nevestei lui Scott Brown".