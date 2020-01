BREAKING NEWS: Primele imagini cu Ianis Hagi in Scotia! Romanul urmeaza sa semneze in urmatoarele ore

Hagi va fi imprumutat la Rangers.

Mijlocasul roman a ajuns la Glasgow si urmeaza sa semneze un contract valabil pentru 6 luni. Sky Sports a postat pe Twitter un clip video cu sosirea lui Ianis Hagi in Scotia. In urmatoarele ore se vor perfecta toate detaliile, iar fiul lui Gica Hagi se va alatura lui Rangers, echipa antrenata de Steven Gerrard.

Scotienii vor avea o clauza prin care il pot achizitiona definitiv de la Genk in vara contra sumei de 5 milioane de euro. Ianis Hagi are contract pana in 2024 cu belgienii, insa in ultima perioada nu a prins minute in teren, ba mai mult, la ultimul meci de campionat nu a fost nici macar inclus in lot. Adus in vara in schimbul a 4 milioane de euro, Hagi a marcat 3 goluri si are 4 pase decisive, in 19 partide jucate.

Ultimul meci in care a evoluat a fost pe 22 decembrie 2019, in infrangerea cu 2-0 in fata lui Anderlecht. Atunci a intrat din postura de rezerva si a jucat 29 de minute.

TRANSFER NEWS Romanian midfielder Ianis Hagi has arrived in Scotland ahead of a loan move to @RangersFC from @KRCGenkofficial More transfer news on @SkySportsNews and https://t.co/765QgBcmRi pic.twitter.com/hj641qXZYc — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) January 30, 2020

sursa foto: Twitter Daily Record Sport.