Campioana en-titre a cedat duminică, 1 martie, cu scorul de 1-2 în fața celor de la Randers. Rezultatul a lăsat formația pe poziția a șaptea în clasament, cu 29 de puncte strânse. Distanța față de ultimul loc care a asigurat prezența în grupa pentru titlu, ocupat de Nordsjaelland, a fost de doar două puncte.

Rezultatul din competiția internă contrastează cu investițiile și valoarea lotului. Copenhaga deține a doua cea mai bine cotată echipă din campionat, evaluată la aproape 74 de milioane de euro. Singura grupare care o depășește din acest punct de vedere este Midtjylland, cu o valoare de 99 de milioane de euro. În faza superioară a campionatului vor evolua Aarhus, liderul cu 50 de puncte, Midtjylland, Sonderjyske, Brondby, Viborg și Nordsjaelland.

Prestațiile din Liga Campionilor

Pe plan continental, formația a evoluat în acest sezon în faza principală din Liga Campionilor. Danezii au încheiat grupa unică pe locul 31, reușind să acumuleze 8 puncte în cele 8 meciuri disputate.

Parcursul european a inclus două victorii la limită, ambele cu scorul de 3-2, obținute în fața spaniolilor de la Villarreal și a celor de la Kairat. De asemenea, nordicii au înregistrat două remize contra lui Napoli (1-1) și Leverkusen (2-2). În celelalte patru întâlniri, echipa a fost învinsă de Barcelona (1-4), Tottenham (0-4), Dortmund (2-4) și Qarabag (0-2).