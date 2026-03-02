Campionatul Greciei a captat atenția microbiștilor din țară, în ultimii ani, datorită echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. În acest sezon însă, prim-planul e „furat“ de AEK Atena. Din mai multe motive.

În primul rând, gruparea din Capitală a reușit un meci incredibil, în ultima etapă din Conference League, în fața Universității Craiova. Atunci, pe 18 decembrie, oltenii păreau să aibă atât victoria, cât și calificarea în play-off-ul optimilor în mână. Asta până în minutul 90+7. Pentru că, în acel moment, tabela arăta 2-1 pentru Universitatea. Când arbitrul a fluierat însă finalul jocului, în minutul 90+15, scorul a fost 3-2 pentru AEK Atena. Care, prin succesul incredibil obținut, a eliminat Craiova din Europa.

Ce a urmat de atunci pentru cele două formații? Două serii aproape la fel de impresionante. Semn că Universitatea n-a fost scoasă din Conference League de o echipă oarecare.

AEK Atena urcă pe „aripile“ lui Răzvan Marin

După victoria fantastică obținută cu Craiova, AEK Atena a jucat zece meciuri până acum, în toate competițiile: 5 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere.

Seria excelentă a grecilor s-a prelungit, duminică, în campionat: 2-2 cu Volos, în deplasare. Iar meciul a reconfirmat că, în acest moment, un om de bază pentru AEK e românul Răzvan Marin. Mijlocașul de 29 de ani a pasat decisiv pentru prima reușită a echipei sale, în minutul 34. Cu acest assist, Răzvan Marin și-a îmbunătățit bilanțul spectaculos, în meciurile oficiale din 2026: 2 goluri și 5 pase de gol.

Pentru prestația sa de aseară, internaționalul român a fost notat cu 7,8 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,9. În echipa celor de la AEK, un singur jucător a avut o notă mai mare, comparativ cu Răzvan Marin. Vorbim despre atacantul Varga, notat cu 8.

După remiza cu Volos (2-2), AEK Atena a rămas pe podium, la egalitate de puncte cu liderul Olympiakos. PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, e pe 3, la trei puncte distanță de primele două clasate.