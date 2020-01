Prima DECLARATIE a lui Ianis Hagi ca jucator al lui Rangers! De ce a ales clubul din Scotia: "Asta m-a facut sa iau decizia"

Scotienii l-au prezentat oficial pe jucatorul imprumutat pana la sfarsitul sezonului de la Genk. Acestia au o optiune de cumparare la final, daca prestatia mijlocasului este pe masura asteptarilor.

Ianis Hagi a oferit prima declaratie oficiala in calitate de jucator al scotienilor si a dezvaluit motivele pentru care a ales clubul.

"Este o onoare pentru mine sa ma aflu aici! Sa joc la asemenea club mare, cu multa istorie si sunt nerabdator sa ii intalnesc pe toti de la echipa si sa am primul antrenament.

Unul dintre motivele principale pentru care am venit sunt trofeele si istoria clubului. Mentalitatea echipei este una castigatoare, asta m-a facut sa iau decizia si sunt foarte fericit", a declarat Ianis Hagi pe pagina oficiala a clubului.

