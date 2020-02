Ianis Hagi si-a schimbat impresarul.

Ianis Hagi a fost transferat de Rangers in aceasta iarna de la Genk si va fi antrenat de Steven Gerrard. Fiul "Regelui" A decis sa isi schimbe impresarul si a renuntat la Pietro Chiodi, cel care l-a adus la Genk. Internationalul roman a semnat cu AC Talent, o firma de impresariat din America. Aceasta firma ii mai are sub contract pe starurile celor de la Barcelona, Pique, Rakitic si Umtiti.