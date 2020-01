"HAGI IS HERE!" Ianis Hagi a fost anuntat OFICIAL la Rangers! S-a pozat cu Steven Gerrard. Ce numar va purta pe tricou mijlocasul

Fiul "Regelui" este noul jucator al lui Glasgow Rangers.

Ianis Hagi (21 ani) a fost imprumutat de Genk in Scotia, la Glasgow Rangers, echipa antrenata de Steven Gerrard, pana la finalul sezonului.

Mijlocasul roman nu a impresionat in Belgia, iar Genk a decis sa il imprumute in Scotia, unde are postul de titluar asigurat, dupa cum a declarat unul dintre cei mai inraiti suporteri ai lui Rangers.

Echipa a facut anuntul oficial pe pagina de Facebook, unde au pus o poza cu Hagi alaturi de noul sau antrenor, legenda lui Liverpool, Steven Gerrard. Astfel, au dezvaluit si numarul pe care mijlocasul il va purta pe tricou, 7.

"HAGI E AICI! Rangers are placerea de a anunta transferul lui Ianis Hagi de la Genk, sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului", au scris cei de la Rangers pe site-ul oficial.