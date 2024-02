Dennis Politic a spus tot după ce a marcat din nou pentru Dinamo: ”Este doar începutul”

După victoria din etapa precedentă de la Constanța, Dinamo a obținut trei puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Dennis Politic (23 de ani) a marcat primul gol al lui Dinamo, după doar trei minute, din pasa lui Hakim Abdallah, și a tras primele concluzii după succesul cu Oțelul Galați.

Dennis Politic: ”Este doar începutul”

Mijlocașul se gândește acum la următoarea partidă din campionat, cu CFR Cluj. Nu știe, momentan, dacă ar putea evolua, având în vedere că a ieșit accidentat în repriza a doua.

În cursul zilei de luni, Politic va afla cât de gravă este accidentarea sa: ”Sper să fie doar o mică întindere”, spune golgheterul lui Dinamo.

„Știam că va fi un meci foarte tensionat, că Oțelul este o echipă foarte agresivă. Ne-am montat să câștigăm duelurile individuale, să băgăm piciorul, cum se spune.



Ne bucurăm că am reușit să obținem cele trei puncte. Mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am marcat. Din păcate, am ieșit accidentat, am simțit o mică întindere, sper să nu fie nimic grav, mâine voi merge să fac o radiografie. Sper să nu fie nimic grav, să fie doar o mică întindere și să revin cât mai repede pe teren.

Ne bucurăm, știm că urmează un meci foarte greu cu CFR Cluj, o să ne pregătim foarte bine săptămâna asta. Sperăm să continuăm tot așa, lupta nu este gata, sperăm să urcăm cât mai sus în clasament. Eu cred că acesta este doar începutul. Începutul a fost săptămâna trecută, aceasta a fost continuarea și sperăm să continuăm tot așa”, a spus Dennis Politic, după meci, la flash-interviu.

Cu șase reușite, Dennis Politic este golgheterul lui Dinamo în acest sezon din Superliga României.

”Câinii” au ajuns la 22 de puncte, au urcat pe penultimul loc și se pregătesc pentru următorul meci, pe care-l vor juca în deplasare, cu CFR Cluj. Apoi urmează meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, deplasarea de pe terenul lui Poli Iași și ultimul meci, cu UTA, de ”acasă”.

Practic, în afară de meciul din Gruia, Dinamo își va măsura forțele cu echipele din a doua parte a clasamentului.