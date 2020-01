Prima reactie a lui Ianis Hagi la sosirea in Scotia! Ce spune mijlocasul roman

Ianis Hagi va fi imprumutat 6 luni la Glasgow Rangers.

Mijlocasul roman a ajuns la Glasgow si urmeaza sa semneze un contract valabil pentru 6 luni. Hagi Jr. a fost extrem de zambitor la sosirea pe aeroport si le-a spus jurnalistilor: "Sunt fericit, sunt fericit!

In aceasta seara el va semna contractul, iar de maine va face vizita medicala, urmand sa se alature echipei antrenate de Steven Gerrard. Scotienii vor avea posibilitatea sa il achizitioneze pe Ianis Hagi in vara, contra sumei de 5 milioane de euro.

Adus in vara la Genk in schimbul a 4 milioane de euro, Hagi a marcat 3 goluri si a reusit 4 pase decisive, in 19 partide, insa in ultima vreme nu a mai prins multe minute. El nu a fost inclus in lot in ultima etapa de campionat din Belgia, iar cea mai recenta aparitie in tricoul belgienilor dateaza din 22 decembrie 2019, cand a intrat 29 de minute.

Pana in 2024 are contract cu Genk mijlocasul roman.

Ianis Hagi has landed in Scotland, with the player expected to undergo a medical at Rangers in the next 24 hours. https://t.co/dxpBXCTyF2 pic.twitter.com/vgDdDa4xb7 — STV Sport (@STVSport) January 30, 2020

sursa fosto: Scottish Sun Sport