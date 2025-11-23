Cosmin Olăroiu a fost numit pe banca Emiratelor, în contul rezultatelor sale istorice în fotbalul din această țară – e cel mai titrat tehnician la nivelul echipelor de club -, iar arabii sunt convinși că Oli rămâne omul potrivit pentru a fi selecționer, în ciuda ratării calificării la Mondiale.

Sport.ro a anunțat, încă de ieri, că Olăroiu își va duce mai departe mandatul de selecționer, chiar dacă și-a ratat obiectivul principal, de a obține biletele pentru CM 2026. Această performanță, dacă ar fi fost atinsă, ar fi reprezentat doar a doua participare a Emiratelor la un Mondial, după prezența la turneul final din 1990, în Italia.

Chiar și așa, Oli se bucură, în continuare, de încrederea federației din Abu-Dhabi. De fapt, în niciun moment, oficialii de aici n-au luat în calcul despărțirea de tehnicianul român. Explicația a fost furnizată, în exclusivitate pentru Sport.ro, de un jurnalist din Emiratele Arabe Unite.

„Încredere în Oli, un antrenor competent“

În săptămâna care se încheie, Olăroiu a discutat cu conducătorii fotbalului din Emirate, pentru a stabili împreună direcția pe care o va urma echipa națională. Detaliile discuțiilor din spatele ușilor închise au fost dezvăluite pentru Sport.ro de ziaristul din Emirate.

„Chiar dacă au existat critici, la nivel local, la adresa lui Cosmin, per ansamblu, susținerea pentru el e mult mai puternică, inclusiv acum, după ratarea calificării la Mondiale. Au fost nume importante din fotbalul nostru, foști jucători ai naționalei, care au insistat pentru rămânerea lui Cosmin în funcție. El are o imagine excelentă în zonă, e considerat un antrenor competent și așa se explică încrederea șefilor federației în capacitatea sa de a forma o națională puternică“, ne-a spus jurnalistul din Emirate.

Următorul obiectiv: FIFA Arab Cup 2025

În continuarea dezvăluirilor sale, ziaristul arab a explicat și decizia luată de Federația din Emirate, după ultimele discuții cu Oli, în această săptămână.

„Păcat că s-a ratat calificarea la Mondiale. Pentru că, dacă naționala mergea la barajele intercontinentale din martie, competiția care urmează, FIFA Arab Cup, ar fi avut o altă greutate. Și ar fi devenit o foarte bună oportunitate de a pregăti naționala pentru ultima rundă a preliminariilor. Chiar și așa, Cosmin are un plan pentru turneul care urmează, în luna decembrie, în Qatar. Practic, de aici va începe el reconstrucția echipei naționale. Asta a decis el și asta va face, în următoarea perioadă“, ne-a explicat jurnalistul din Emirate.

Olăroiu a programat deja reunirea lotului

Contractul lui Olăroiu cu Federația din Emirate cuprinde și Cupa Asiei din 2027 (Arabia Saudită, 5 ianuarie – 7 februarie). Ceea ce înseamnă că pregătirea acestei competiții va fi următorul mare obiectiv al lui Oli. Tocmai de aceea, întrecerea care urmează la Doha, FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie), reprezintă o etapă importantă în planurile tehnicianului român.

Olăroiu a programat reunirea lotului pentru vinerea viitoare, la Dubai. Aici, va avea loc un stagiu de pregătire, înaintea plecării naționalei Emiratelor spre Doha. În următoarele zile, Oli va și anunța lotul în care, în mod cert, vor apărea fețe noi, jucători de perspectivă pe care tehnicianul român îi va evalua, în cadrul FIFA Arab Cup 2025.

În întrecerea din Doha, naționala Emiratelor e în grupa C, alături de Egipt, Iordania și învingătoarea meciului Mauritania – Kuweit. De remarcat că, în această serie, Egipt și Iordania au obținut calificarea, la CM 2026. După partidele din faza grupelor, primele două clasate vor avansa, în sferturi.

