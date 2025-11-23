Tehnicianul român a decis să convoace cele mai importante nume pe care le are la dispoziție, anunță presa din Emirate, încercând să spele imaginea naționalei după ratarea calificării la Campionatul Mondial.



Olăroiu a transmis lista finală a jucătorilor pe care se va baza la turneul din Qatar. Deși competiția este văzută uneori ca un prilej de rodaj pentru tineret, „Oli” a ales să mizeze pe experiență și pe nucleul de bază, semnal clar că obiectivul este unul îndrăzneț, susține presa citată mai sus.



Emiratele Arabe Unite au avut parte de o tragere la sorți complicată. Naționala condusă de antrenorul român a fost repartizată într-o grupă de foc alături de Egipt, Iordania și câștigătoarea barajului dintre Kuweit și Mauritania.



Vedetele din campionat, mobilizate de Olăroiu



Decizia de a utiliza „artileria grea” vine ca o reacție directă la necalificarea la Mondial, Olăroiu dorind să demonstreze forța echipei în fața rivalelor din regiune. Printre numele sonore convocate se numără experimentatul portar Khalid Eisa (Al Ain), mijlocașul Nicolas Gimenez (Al Wasl) și vedeta celor de la Sharjah, Caio Lucas.



Iată cum arată lotul complet pe care Cosmin Olăroiu l-a pregătit pentru asaltul din Qatar:



Portari: Khalid Eisa (Al Ain), Ali Khaseif (Al Jazira), Hamad Al-Maqbali (Shabab Al Ahli).



Fundași: Sasa Ivkovic (Al Wahda), Kouame Autonne (Al Ain), Lucas Pimenta (Al Wahda), Alaeddine Zouhir (Al Wahda), Marcus Meloni (Sharjah), Ruben Amaral (Al Wahda), Richard Akonnor (Al Jazira), Khaled Al-Dhanhani (Sharjah).



Mijlocași: Ali Saleh (Al Wasl), Luan Pereira (Sharjah), Harib Abdalla (Shabab Al Ahli), Nicolas Gimenez (Al Wasl), Yahya Al-Ghassani (Shabab Al Ahli), Issam Faiz (Ajman), Yahia Nader (Al Ain), Majid Rashid (Sharjah).



Atacanți: Caio Lucas (Sharjah), Bruno Oliveira (Al Jazira), Mohammed Jumaa (Shabab Al Ahli), Sultan Adil (Shabab Al Ahli).



Trupa pregătită de Cosmin Olăroiu va debuta în competiție pe data de 3 decembrie 2025, într-un meci extrem de important împotriva Iordaniei.

