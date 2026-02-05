Gică Popescu: ”La mulți ani fratelui meu de pe teren”

"Zeci de ani în care am împărţit acelaşi vestiar şi aceeaşi dorinţă de performanţă. Uneori am purtat chiar şi aceeaşi banderolă, iar de fiecare dată am simţit că suntem mai mult decât colegi. La mulţi ani coechipierului meu din familie şi fratelui meu de pe teren, Gheorghe Hagi! ", a scris Popescu în social media.

Popescu şi Hagi au fost coechipieri la echipa naţională, cei doi fiind şi cumnaţi, deoarece soţiile lor, Luminiţa şi Marilena, sunt surori.

Şi Gabi Balint, un alt membru al Generaţiei de Aur, i-a transmis un mesaj lui Hagi.

"Dincolo de carieră şi performanţe, rămâne prietenia legată de fotbal încă din adolescenţă. Un lider care şi-a asumat o generaţie întreagă şi un om care a fost mereu acelaşi: direct, dedicat şi loial jocului care ne-a unit", a scris Balint.

Fostul căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului românesc, împlineşte, joi, 61 de ani.

