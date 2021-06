Haaland si Mahrez, pe mese in Mykonos! Nimeni nu l-a mai vazut asa pe 'Monstrul' norvegian! Cum a fost surprins

Haaland si Mahrez s-au intalnit in Mykonos si au petrecut impreuna.

Dupa un sezon in care a marcat 41 de goluri pentru Borussia Dortmund in toate competiile, Erling Haaland a uitat de fotbal timp de cateva zile. Atacantul n-are treaba la Euro 2020 cu Norvegia, asa ca a ales sa isi petreaca timpul liber in Mykonos. Acesta a fost surprins in statiunea din Grecia alaturi de impresarul sau, Mino Raiola, care ii pregateste atent urmatorul pas in cariera.

Haaland nu si-a petrecut tot timpul cu Raiola. A dat nas in nas la o terasa cu Riyad Mahrez. Fanii lui City au inceput sa viseze dupa ce i-au vazut pe cei doi petrecand pe mese. Urmeaza City in cariera lui Haaland?

Agent Mahrez on duty ????️????‍♂️???????????? https://t.co/zAyNPJRwwh — Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 14, 2021

Mahrez a tinut sa alimenteze zvonurile. A distribuit pe contul de Twitter videoclipul in care petrece alaturi de Haaland, la care a adaugat descrierea: "Agentul Mahrez la datorie". In finalul postarii, jucatorul lui City a tinut sa lamurasca situatia: "doar ne distram, relaxati-va".