Haaland, cum nu credeai ca-l vezi vreodata! Si-a asortat tinuta neon cu cea a lui Mino Raiola si a facut ravagii in Mykonos

Erling Haaland nu a ajuns la EURO, dar se distreaza la plaja, in Mykonos.

Norvegianul este in vacanta cu Ryiad Mahrez, fotbalistul lui Manchester City. Haaland si Mahrez au aparut intr-un filmulet, in social media, in care dansau intr-un club din Mykonos.

Erling Haaland y Riyad Mahrez, aquí aburridos en Grecia???????? Vía @ManCityActivity pic.twitter.com/0xHdZxFLHw — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 15, 2021

Haaland a fost fotografiat in doua tinute inedite. Daca primul "echipament" este destul de clasic, iesind in evidenta doar mici detalii de finete, in a doua tinuta Haaland expune un stil vestimentar foarte colorat.

Chelsea e gata sa vanda 13 fotbalisti pentru a-l aduce pe Haaland

Chelsea se pregateste de o perioada de transferuri plina. Dupa ce s-a impus in Champions League, Chelsea se pregateste de multe schimbari in aceasta vara.

Tuchel si Abramovich au doua tinte: Hakimi si Haaland, astfel ca bugetul de transferuri trebuie reglat. 13 jucatori sunt pe lista de transferuri a lui Chelsea. (Detalii AICI)