Haaland a anuntat unde o sa joace in sezonul urmator! Ce a spus 'masinaria de goluri' a Borussiei

Erling Haaland a anuntat ce decizie a luat privind viitorul sau.

Mino Raiola, agentul norvegianului, si Alf-Inge Haaland, tatal atacantului, au calatorit in Europa pentru a discuta despre interesul echipelor fata ravnitului jucator. Totusi, cei doi nu au ajuns la o intelegere cu niciun club, iar lui Erling Haaland i se va activa doar din sezonul urmator o clauza de reziliere in valoarea de 75 de milioane de euro. Asta inseamna ca cel putin pentru sezonul urmator, Haaland va ramane pe Signal Iduna Park.

"A fost o eliberare sa ne calificam in Champions League, a fost extrem de important. Am un contract pe cativa ani si o sa il respect. Sunt un tip simplu. Cand imi place ceva, vreau sa o castig. Asa cum am mai spus, cand inscriu un gol, urmaresc intotdeauna urmatorul obiectiv.

Tocmai am castigat primul meu trofeu major si a fost un sentiment extraordinar. Vreau sa castig mai multe trofee. Sunt un mare fan al Ligii Campionilor si cred ca toata lumea stie asta", a declarat Erling Haaland, pentru Viaplay Football.

I et eksklusivt intervju med @JanAageFjortoft snakker @ErlingHaaland om fremtiden. ????

Riktig å bli i Dortmund? pic.twitter.com/M3lzHka8uN — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) May 28, 2021

Erling Haaland a avut cifre fantastice in acest sezon, reusind sa marcheze de 41 de ori in 41 de partide in toate competitiile.