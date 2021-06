Popescu, mai bun decat Haaland?! "Perla" lui Becali, analizata la sange de Dumitru Dragomir: "Este în primii zece din lume! E diabolic!"

Dumitru Dragomir, doar cuvinte de lauda la adresa lui Octavian Popescu.

Gigi Becali a refuzat o oferta de 13 milioane de euro venita pe numele lui Octavian Popescu, iar fostul presedinte al LPF este de parere ca patronul FCSB a facut alegerea corecta.

Potrivit lui Dragomir, FCSB va putea obtine cel putin 25 de milioane de euro anul viitor, daca Popescu va continua evolutiile bune din acest sezon.

"Este in primii zece din lume. Daca Popescu ar juca la City, Chelsea sau alta echipa de top, viitorul lui ar fi stralucit. A face marketing nu e o greseala. Sa iti lauzi marfa este un mare secret. Toata lumea minte, de la americani pana la rusi. Cine face marketing, ala vinde. Becali face singur marketing si ii merge. Victor si Ioan Becali au facut mult bine fotbalului romanesc. Multe echipe ar fi disparut fara ei. Nu spun ca e mai mare decat Haaland. Sunt si doi ani distanta intre ei.

Dupa parerea mea, Becali ar face foarte bine sa il mai tina un an de zile, doar sa nu se accidenteze. Sa ii dea drumul un pic mai copt. Lui ii trebuie forta in picioare. Are capacitate de efort iesita din comun. Are un moral de competitie inalta pentru 18 ani, e diabolic.

Daca nu se accidenteaza, il vinde cu peste 25 de milioane. Afara, daca se duce, trebuie sa joace. Daca sta pe banca, se pierde. Lui ii trebuie forta in picioare. Mental, sta bine. Face totul in viteza. Dobrin avea viteza in executie, nu si in deplasare.

Trebuie sa il bage la meditatii de limba engleza, e obligatoriu. Lumea trebuie sa il inteleaga si el trebuie sa inteleaga ce i se transmite. Orice caracter cedeaza. In momentul in care il duci de la trei mii de euro pe luna la 200 de mii de euro pe luna, o ia razna. Grupul te educa", a spus Dumitru Dragomir la FCSB.

Octavian Popescu a imbracat de 34 de ori tricoul FCSB in acest sezon, marcand patru goluri si reusind patru pase decisive.