Haaland, implicat in afacerea verii in fotbalul mondial! 200 de milioane de euro pentru transferul atacantului

Norvegianul este unul dintre cei mai curtati fotbalisti din lume.

Dupa ce a reusit sa castige Champions League in sezonul trecut, Chelsea se pregateste de noua stagiune cautand sa-si intareasca echipa. Dailymail scrie despre interesul londonezilor pentru Erling Haaland, atacantul de la Dortmund care e dorit de toata Europa, iar costul transferurilor ar fi de aproximativ 200 de milioane de euro, mai noteaza sursa citata.



Contractul norvegianului cu Dortmund este pana in vara lui 2024, insa peste un sezon, acesta va avea o clauza de reziliere a contractului de 75 de milioane de euro, fiind o diferenta uriasa fata de sumele cerute de nemti in aceasta vara.

De cand a ajuns in Germania, Haaland a evoluat in 59 de meciuri in care a marcat de 57 de ori si a pasat decisiv in 15 randuri, iar recent a castigat premiul "Golden Boy", pentru cel mai bun jucator U21 din Europa.