Pleaca Sancho inaintea lui Haaland?! Internationalul englez este aproape de transferul la Manchester United

Sancho este la randui lui, precum Haaland, unul dintre cei mai curtati jucatori din Europa.

Chiar daca in presa internationala s-a vorbit foarte mult de transferul lui Erling Haaland, care este dorit de multe echipe uriase din Europa, precum Manchester City, Chelsea, Real Madrid sau Barcelona, se pare ca alt jucator al nemtilor va tine primele pagini ale ziarelor in perioada urmatoare.

Bild anunta ca Manchester United a facut o noua oferta, 93 de milioane de euro plus 23 de milioane sub forma de bonusuri de performanta, practic suma ridicandu-se la 116 milioane de euro. In prea din Germania s-a vorbit ca in cazul unei oferte de peste 100 de milioane de euro, cei de la Dortmund ii vor da drumul jucatorului englez, insa ramane de vazut daca oferta celor de la Manchester United va fi acceptata.



Sancho mai are contract cu Borussia Dortmund pana in 2023, iar acum este momentul perfect pentru un transfer, daca gruparea germana tinteste un profit urias de pe urma sa. Internationalul englez a ajuns la actuala echipa in vara lui 2017, de la tineretul lui Manchester City, pentru doar 8 milioane de euro.