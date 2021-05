Dezvaluirile lui Sovre despre episodul Haaland care a facut inconjurul lumii! "Mi-a trimis un pachet chiar a doua zi dupa meci"

Octavian Sovre a fost protagonistul unui moment care a facut inconjurul lumii.

Arbitrul a fost vazut, dupa meciul dintre Manchester City si Borussia Dortmund, cerandu-i un autograf lui Erling Haaland, imaginile viralizandu-se rapid.

Dupa scandalul iscat in urma acelei partide din Champions League, Octavian Sovre a ratat prezenta la Campionatul European si a decis sa se retraga din arbitraj. Acum el a vorbit despre momentul controversat.

Sovre a dezvaluit ca dupa ce s-a aflat motivul pentru care i-a cerut autograful, Haaland i-a trimis un pachet cu mai multe obiecte pe care sa le doneze Asociatiei S.O.S. Autism Bihor, pe care o sprijina.

"Suntem obisnuiti cu tot felul de reactii negative, dar per ansamblu cred ca tragand linie fiind pe plus, asta e cel mai important. Senzationala, deci chiar am apreciat foarte mult faptul ca uitandu-ma pe scrisoarea de expediere, pachetul a fost trimis a doua zi dupa meciul respectiv. Deci nu a mai asteptat mult timp, ceea ce din punctul meu de vedere e un mare plus.

Noi suntem un grup de colegi arbitri divizionari din Judetul Bihor, care de-a lungul timpului am facut niste lucruri care au iesit la suprafata de abia in primavara asta. Cred ca am adus un plus de notorietate asociatiei respective ceea ce i-a bucurat si pe ei foarte tare. Chiar incepe licitatia, am vorbit cu doamna presedinte, am inteles ca saptamana asta urmeaza sa inceapa si licitatia cu obiectele sportive", a declarat Octavian Sovre, potrivit Telekom Sport.