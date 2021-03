Haaland s-a saturat de rezultatele slabei ale Borussiei si si-a anuntat agentul ca vrea sa PLECE! Anuntul momentului in fotbalul mondial

Erling Haaland este cel mai curtat fotbalist din Europa alaturi de Kylian Mbappe.

Atacantul norvegian de 20 de ani impresioneaza in fiecare meci pe care il joaca atat in Bundesliga cat si in Champions League. Toate marile puteri ale fotbalului european se intereseaza de el, dar cel mai mult s-a vorbit despre Real Madrid si Manchester City.

Mai nou insa si Barcelona a intrat in cursa pentru semnatura atacantului, in baza relatiei bune dintre Laporta si impresarul fotbalistului, Mino Raiola.

Si se pare ca sansele ca Haaland sa paraseasca Signal Iduna Park sunt din ce in ce mai mari.

Potrivit Goal, care ii citeaza pe spaniolii de la AS, norvegianul este nemultumit de rezultatele slabe din Bundesliga ale Borussiei si de faptul ca echipa sa nu reuseste sa tina pasul cu Bayern Munchen. Haaland chiar ar fi incercat sa puna presiune pe sefii clubului in ideea ca daca echipa va continua sa aiba evolutii oscilante si sa nu faca performante notabile isi va dori sa plece.

Mai mult, conform sursei citate, Haaland l-ar fi anuntat deja pe Raiola ca va pleca de la Borussia in cazul in care echipa nu se va califica pentru editia urmatoare de Champions League.

Borussia Dortmund se afla pe locul 5 in Bundesliga cu 43 de puncte dupa 26 de etape, 4 mai putin decat ocupanta locului 4, ultimul care duce in Champions League, Eintracht Frankfurt.

De asemenea, echipa antrenata de interimarul Michael Zorg este la 14 puncte de locul 2 ocupat de RB Leipzig si la 18 de liderul Bayern Munchen.

Borussia Dortmund este insa in continuare in lupta pentru trofeul UEFA Champions League. Echipa lui Haaland va juca in sferturile de finala impotriva lui Manchester City.