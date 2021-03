Sa vina ACUM Germania! Stanciu, OMUL DE AUR al Romaniei: a ajuns la 8 goluri in 6 meciuri pentru Slavia! A fost DINAMITA si cu Opava! Ce le-a facut adversarilor

Nicolae Stanciu e cel mai in forma jucator roman al momentului!

Mijlocasul de 27 de ani a facut inca un meci exelent in tricoul Slaviei Praga. Dupa ce a eliminat-o pe Rangers, cu goluri atat in tur, cat si in retur, romanul a fost decisiv si cu Opava, in campionat. Slavia s-a impus cu 4-0, desi a avut un om mai putin pe teren inca din minutul 22!

Stanciu a inventat faza de la 1-0. Kuchta a marcat cu poarta goala, dupa o actiune finalizata cu sut Stanciu. Goalkeeperul advers a reusit sa respinga, insa numai pana la Kuchta, care n-avea cum sa rateze. In minutul 52, si Opava a ramas in 10, la o faza de penalty in careul lui Digana.

Stanciu a executat si a marcat cu mare siguranta, insa nu fara sa agite spiritele. Romanul a plecat spre minge, dar n-a mai sutat in prima faza din cauza ca fotbalistii aflati in spatele sau intrasera in careu! Dupa ce i-a cerut arbitrului sa intervina, fostul stelist a batut lovitura cu sange rece.

In minutul 69, Stanciu a fost inlocuit cu Lingr, cand scorul era deja 3-0.

Nicu vine acum la nationala pentru jocurile Romaniei cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia. Toate partidele sunt live la PRO TV!

Stanciu are 10 goluri marcate in acest sezon si a oferit 3 assisturi pentru colegii sai.

Ultimele 7 meciuri ale lui Stanciu la Slavia: