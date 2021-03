"Ma doare ceea ce a ajuns echipa!" Reactia lui Cristi Borcea dupa infrangerea de la Iasi! Ce spune despre revenirea la club

Dinamo se afla intr-o situatie dificila atat din punct de vedere financiar, cat si fotbalistic.

In etapa a 28-a a Ligii 1, "cainii rosii" au fost invinsi cu 1-0 de Poli Iasi si sunt pe locul 14 in clasamentul Ligii 1, cu doua meciuri ramase de disputat pana la finalul sezonului regulat.

Cristi Borcea a comentat ceea ce se intampla in Stefan cel Mare. Fostul actionar de la Dinamo a spus ca este afectat de situatia in care a ajuns echipa, dar ca nu s-a razgandit si nu vrea sa revina in fotbal.

Borcea a lasat sa se inteleaga, insa, ca ar putea sa-si schimbe decizia dupa ce Dinamo va avea un stadion nou.

"Ma uit din afara, cu detasare, la meciurile lui Dinamo, chiar daca ma doare ceea ce a ajuns echipa, apoi clubul. Nici eu, nici Patrick nu vom fi in fotbal. Pana nu se face noul stadion, nimic! Am declarat asta intr-un interviu in octombrie 2018, nu am uitat, sunt cat se poate de explicit, da?

Mi-a ajuns, da! Mi-a iesit pe nas chestia asta cu fotbalul si cat au suferit copiii, familia. Pentru mine, ei sunt cei mai importanti. Dinamo se poate salva fara Borcea! Sunt sigur ca nu va retrograda, ii doresc tot binele din lume", a declarat Cristi Borcea, potrivit GSP.

Dinamo mai are de jucat, pana la finalul sezonului regulat, cu CFR Cluj si Academica Clinceni, meciurile fiind programate pe 5, respectiv 10 aprilie.