GOOOOL BOGDAN STANCU! Atacantul roman continua seria SPECTACULOASA in Turcia! A marcat si a adus victoria echipei sale! Video

Bogdan Stancu a marcat pentru Genclerbirligi.

Atacantul roman, Bogdan Stancu, a adus victoria echipei sale, Genclerbirligi, dupa un gol marcat in minutul 76 pe terenul celor de la Alanyaspor. Bogdan Stancu a ajuns la 12 goluri marcate in acest campionat pentru formatia din Turcia si este golgheterul echipei. In clasamentul tuturor marcatorilor din campionatul turc, Bogdan Stancu ocupa locul 3, la egalitate cu Jahovic (Antalyaspor) si Muriqi (Fenerbahce).

Bogdan Stancu a revenit dupa o accidentare si a marcat chiar la primul meci. Acesta a ajuns la 7 meciuri consecutive cu gol marcat pentru Genclerbirligi.

