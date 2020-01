Performanta FANTASTICA a lui Bogdan Stancu! E pe 3 in topul golgeterilor DECENIULUI din Turcia! E peste fotbalisti cu nume URIASE trecuti pe la gigantii din Istanbul

Bogdan Stancu (32 de ani) are un sezon excelent la Genclerbirligi.

Fostul stelist a marcat de 11 ori de la inceputul campionatului si e pe 2 in topul marcatorilor, dupa Cisse (Alanyaspor) si Sorloth (Trabzonspor), ambii cu cate 12 reusite.



Stancu s-a retras din nationala, insa Radoi vrea sa-l convinga sa se intoarca pentru play-off-ul Euro din martie.

Stancu se afla intr-un top select al deceniului in Superliga din Turcia. E pe 3 in clasamentul golgeterilor din ultimii 10 ani! Numai Burak Ilmaz (163 de goluri in 234 de partide) si Cenk Tosun (80 de reusite in 205 jocuri) il depasesc pe Stancu, aflat la cota 75 (in 231 de meciuri). Romanul e la egalitate cu Umit Bulut, care are insa mai multe partide disputate (264), si peste Sow, Webo, Fernandao sau Rodallega!

Bogdan Stancu are 14 goluri in 52 de meciuri la nationala Romaniei, pentru care a jucat intre 2010 si 2017.