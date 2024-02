Dumitru Dragomir spune câți bani ar da pe Academia Hagi de la Ovidiu

Gică Hagi a construit un imperiu la Ovidiu, o academie de fotbal care produce de peste un deceniu fotbaliști de calitate. "Regele" a crezut în visul său și, după retragerea din fotbal, și-a configurat un plan bine structurat pentru a ridica o școală de fotbal cum dețin marile cluburi din străinătate.

Dumitru Dragomir a vorbit recent despre Academia Hagi și, în stilul său caracteristic, a estimat valoarea brandului creat de fostul decar al naționalei. "Corleone", actual dezvoltator imobiliar, a specificat și cât ar plăti pe Academia Hagi dacă ar fi în postura unui potențial cumpărător.

Dumitru Dragomir: "Aș da 35 milioane de euro dacă aș avea bani"

"Dacă găseşte pe cineva şi vinde pe 25-35 de milioane… Nu face totul mai mult de 50 de milioane ce e acolo. Eu aş da 35 de milioane dacă aş avea bani. Asta e suma. Dar cred că face 50 de milioane tot ce e acolo. Cum să plece Hagi de la Farul? Este viaţa lui. Aşa cum FCSB este viaţa lui Gigi Becali", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Gheorghe Hagi s-a retras din fotbalul profesionist în 2001, pe când evolua la Galatasaray, după o aventură de 5 ani în Turcia, unde a ajuns după ce a jucat la Barcelona. Cu trei ani înainte de retragere, Hagi însă a știut că vrea să ofere fotbalului o parte din ce i s-a oferit și lui, astfel că s-a decis să își deschidă propria academie, Academia Gheorghe Hagi.

Nu i-a fost ușor și a întâmpinat multe dificultăți în acest sens, însă pe 6 aprilie 2009, Academia Gheorghe Hagi își deschidea porțile pentru tinerii fotbaliști care visau să îi calce pe urme 'Regelui'.

„Când am deschis academia, la prima conferinţă de presă, am fost întrebat dacă fac această academie pentru a-l descoperi pe noul Hagi. Iar eu am spus atunci că acesta nu este obiectivul meu. Scopul acestei academii este acela de a produce foarte mulţi jucători care pot evolua la un nivel înalt de performanţă.

Ideea de a-mi deschide o academie mi-a venit înainte cu trei ani să mă las de fotbal. În ultimii trei ani de la Galatasaray, în timp ce eram în avioane, când veneam pe acasă, am început eu să-mi adun gândurile, ideile, cunoştinţele pe care le-am acumulat, apoi le-am pus pe toate într-un concept tehnic, mi-am construit o strategie.

La antrenamente, îmi notam totul de fiecare dată. Apoi, am tradus cărţi, am citit mult, am luat sistemul lui Ajax, pe ei i-am studiat pentru prima dată. Am citit foarte multe despre acest club, de acolo am început să-mi creez şi eu propria idee despre fotbal”, declara Gheorghe Hagi în 2018 pentru Orange Sport.