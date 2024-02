Chelsea pregătește un buget uriaș pentru perioada de mercato din vară!

Fosta campioană a Europei a ratat prezența în cupele europene în sezonul precedent, iar acum este abia pe locul 10 în campionat, cu 34 de puncte, la 12 distanță de locurile care asigură prezența în competițiile organizate de UEFA.

Chiar dacă a investit nu mai puțin de un miliard de euro în trei ferestre de mercato, Todd Boehly pregătește din nou un buget colosal pentru fereastra de transferuri din vară.

Chelsea va avea la dispoziție nu mai puțin de 200 de milioane de lire sterline, echivalentul a 235 de milioane de euro, pentru a-și ”betona” lotul și a se bate la locurile fruntașe din sezonul următor, notează jurnalistul Ben Jacobs.

Potrivit ultimelor informații apărute în presa internațională, una dintre principalele ținte ale lui Chelsea pentru vară este Victor Osimhen (25 de ani) de la Napoli, care are o clauză de reziliere în valoare de 130 de milioane de euro.

???? Chelsea can spend £200m this summer ahead of sales. ????

(Source: @JacobsBen ) pic.twitter.com/wu9UcN4VEW