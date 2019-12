Bogdan Stancu este pur si simplu de neoprit! Gol si pasa de gol in meciul cu LIDERUL din Turcia! Romanul este cel mai bun marcator din liga

Bogdan Stancu este golgheterul Turciei.

Stancu a facut inca un meci foarte bun in Turcia. Echipa romanului, Genclerbirligi, a jucat cu liderul ligii, Sivasspor.

La pauza, Sivasspor a intrat in avantaj, dar in startul reprizei secunde Bogdan Stancu a avut un cuvant de spus. Romanul a marcat in minutul 56 si a restabilit egalitatea, iar doua minute mai tarziu i-a oferit o pasa lui Ayite, care a adus-o pe Genclerbirligi in avantaj. Reusita lui Ayite a fost validata dupa consultarea VAR.

Sivasspor a restabilit egalitatea la ultima faza, in minutul 90+6.

Cu reusitele din aceasta partida, Bogdan Stancu a ajuns la 11 goluri si 3 pase decisive in prima liga din Turcia, fiind golgheterul campionatului.