Performanta URIASA! Un roman e golgeter absolut in superliga milionarilor de la Galatasaray, Fener si Besiktas! La cate goluri a ajuns Bogdan Stancu

Genclerbirligi s-a impus cu 3-1 in meciul cu Goztepe.

In liga in care Galatasaray, Fenerbahce sau Besiktas platesc milioane de euro salarii pentru jucatorii vedeta veniti de la cluburile mari din Europa, Bogdan Stancu se remarca.

Romanul este golgheter in Super Lig cu 10 reusite in acest sezon. In ultimul meci disputat de echipa sa cu Goztepe, Stancu a facut dubla. A deschis scorul in minutul 29 si a mai inscris inca o data in minutul 67.

Romanul care s-a retras de la echipa nationala s-a alaturat lui Genclerbirligi in vara, dupa ce ramasese liber de contract la Bursaspor in decembrie 2018. Bogdan Stancu are o valoare de piata de 500.000 euro, conform Transfermarkt.