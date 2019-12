SENZATIONAL! Bogdan Stancu a inscris dintr-o SUPER FOARFECA in ultimul meci al echipei sale! Romanul este cel mai bun marcator din Super Lig

Bogdan Stancu face senzatie in liga turceasca cu Gencerbirligi.

Genclerbirligi s-a impus cu 3-1 in meciul cu Goztepe. Doua din golurile partidei au fost marcate de Bogdan Stancu. Romanul a deschis golul in minutul 29 pentru echipa sa, pentru ca tot el sa inchida tabela de marcaj cu un gol din foarfeca, in minutul 67.

Bogdan Stancu a devenit cu cele doua goluri marcate in aceasta seara golgheterul primei ligi turcesti de fotbal, cu 10 reusite in acest sezon.

Bogdan Stancu'nun gol vuruşu! (Foto: A. Cevat Uğraş / Anayurt) pic.twitter.com/RWd02D1jfE — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 14, 2019

VEZI AICI GOLURILE LUI BOGDAN STANCU