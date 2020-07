Gerrard va ramane alaturi de Ianis la Rangers, desi a avut pe masa o oferta de la un miliardar englez!

Antrenorul englez putea ajunge in Championship, dar a preferat sa isi continue contractul cu Glasgow Rangers.

Steven Gerrard a refuzat oportunitatea sa devina noul antrenor al lui Bristol City, echipa care a terminat sezonul in Championship pe locul 12, dar care vrea sa promoveze in stagiunea urmatoare in Premier League. Echipa din Sud-Vestul Angliei este detinuta de miliardarul Stephen Landsdown, care are o avere de 1.7 miliarde de lire sterline si mai finanteaza cluburile Bristol Bears (rugby) si Bristol Flyers (basket). “The Robins” cauta o solutie de durata, dupa ce l-a demis pe managerul Lee Jackson, pe 4 iulie, iar fosta legenda a lui Liverpool era una dintre tintele principale.

Dar, conform celor de la Bristol Post, Gerrard a refuza oferta si a preferat sa ramana pe Ibrox, acolo unde va incerca sa cucereasca primul titlu in Scottish Premier League dupa o pauza de un deceniu. Gerrard are contract pana in 2024 si a impresionat la Rangers, club pe care il antreneaza din iunie 2018, reusind sa recupereze decalajul calitativ fata de rivala Celtic si sa ajunga pana in optimile de finala ale Europa League, dupa ce a eliminat Young Boys si Feyenoord in grupa si a trecut de Braga in “16”-imile competitiei. Echipa lui Gerrard a pierdut prima mansa contra lui Leverkusen (1-3), iar returul se va juca pe 6 august. Prima liga din Scotia se va relua pe 1 august, Rangers urmand sa intalneasca pe Aberdeen, in deplasare. Gerrard a declarat ca vrea sa aiba rezultate bune in Scotia, inainte sa se intoarca pe banca lui Liverpool.