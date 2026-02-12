Inițial, România ar fi trebuit să joace și cu Kosovo, însă, din cauza restricțiilor UEFA care interzic duelurile dintre Kosovo și Bosnia, în grupă a fost repartizată Suedia.

Astfel, elevii naționalei lui Lucescu vor avea în față nume grele precum Robert Lewandowski, Edin Dzeko sau Alexander Isak.

Ciprian Marica a rămas mască: „Sunt șocat”

Imediat după tragerea la sorți, am apelat la opinia fostului internațional Ciprian Marica. Vârful cu 72 de selecții sub tricolor a rămas pur și simplu șocat.

„Vieira pare supărat pe români. Nu știu ce i-au făcut cei de la Genoa, dar ne trimite într-o grupă extrem de grea, cu echipe net superioare nouă: Polonia lui Lewandowski, Bosnia lui Džeko și Suedia – echipă extraordinar de greu de trecut. Ne face să fim outsiderii grupei.

Nu știu la ce să sperăm. Cert e că ne place poziția asta de outsideri, de neluați în calcul. Cine știe? Nici nu știu pe ce să ne bazăm... Sunt șocat de grupă. Nu mă așteptam totuși, promovând în grupa B, mă așteptam să avem niște adversari mai facil, să fie totuși mai bine. Dar pare că la această tragere la sorți am avut ghinion. Nu văd șansele noastre astăzi, dar poate batem Turcia și ne recăpătăm încrederea.

România are nevoie de un meci ca să își recapete încrederea și să creadă că poate câștiga. Așa că hai să batem Turcia mai întâi și ne gândim după aia și la Bosnia, și la Polonia, și la Suedia”, a spus Ciprian Marica pentru Pro TV Sport.ro.

Noua ediție a Ligii Națiunilor aduce și o schimbare importantă. Cele șase meciuri din grupă se vor disputa în doar două ferestre internaționale, la final de septembrie, început de octombrie și în noiembrie.