Imaginea care face inconjurul lumii inainte de meciul lui Ianis din Europa! Cum a aparut translatorul lui Steven Gerrard la conferinta de presa

Echipa lui Ianis Hagi se va deplasa in Portugalia pentru returul meciului din saisprezecimile Europa League. Mansa tur s-a incheiat 3-2 pentru scotieni, dupa ce au fost condusi cu 2-0. Ianis a deschis scorul pentru echipa sa, tot el fiind decisiv la marcarea golului victoriei.

Desi Ianis este cel despre care se vorbeste cel mai mult la Rangers, astazi atentia a fost indreptata in totalitate asupra conferintei de presa a lui Steven Gerrard, premergatoare meciului din Europa League. Translatorul acestuia oferit de portughezi a devenit viral cu look-ul sau. Acesta a venit degajat, imbracat cu un pulover in dungi de culori aprinse si purtand ochelari de soare.

people keep asking who has the most drip in Football, when the answer is obviously the translator from Gerrard's press conference today pic.twitter.com/CKsg3LmwfN