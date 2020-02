"Pe urmatorul il bat eu!" :) Reactia de MILIOANE a lui Steven Gerrard dupa penalty-ul RATAT de Ianis Hagi

Rangers s-a impus in deplasarea de la Braga, 1-0, si s-a calificat in optimile Europa League.

Scotienii s-au impus in ambele meciuri cu Braga si si-au asigurat loc in optimile Europa League dupa mai bine de 9 ani. Ianis Hagi a salvat-o pe Rangers prin golurile din meciul tur si pasa inteligenta oferita lui Kent din retur, insa mijlocasul roman a ratat un penalty in prelungirile primei reprize.

Steven Gerrard a fost intrebat despre seceta de goluri din penalty de la echipa, iar raspunsul sau a fost unul savuros.

"Pe urmatorul penalty il bat eu! Incercam sa gasim o solutie la acest capitol, penalty-urile sunt apasatoare, mai ales in momente de presiune. Vom vorbi cu jucatorii, vom incerca sa gasim o solutie si daca nu vrea nimeni sa bata, va trebui sa imi asum eu raspunderea si sa bat", a declarat Steven Gerrard la finalul meciului.