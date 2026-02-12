Deplasarea roș-albaștrilor în Oltenia a început prost pentru președintele Consiliului de Administrație al campioanei. Echipa se află la Craiova pentru o "dublă" de foc pe stadionul "Ion Oblemenco", urmând să joace atât în această seară, în grupele Cupei, cât și duminică, în campionat.

Suspendat pentru neacordare de prioritate

Potrivit informațiilor obținute de PRO TV, Mihai Stoica a fost oprit de polițiști în trafic înainte de startul partidei din Cupă. Motivul sancțiunii a fost neacordarea de prioritate, iar oficialul FCSB va fi pieton pentru următoarele 60 de zile.

Nu este prima dată când Mihai Stoica are probleme de acest gen. În 2013, acesta a avut permisul suspendat pentru 30 de zile, după ce a refuzat să oprească la semnalul unui agent de circulație.