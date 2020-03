Belgienii il atentioneaza pe Steven Gerrard: "A avut parte de o 'luna de miere' si aici!" Ce mesaj transmit clubului Glasgow Rangers

Plecat in iarna de la Genk, Ianis Hagi nu a fost inca uitat de presa belgiana.

Jurnalistii belgieni il monitorizeaza in continuare pe Ianis si ii sfatuiesc pe cei de la Rangers sa fie mai precauti cu entuziasmul. Acestia amintesc de inceputul bun al mijlocasului la Genk, care s-a pierdut apoi pe parcurs.

"Ianis Hagi a avut o 'luna de miere' fantastica in Scotia si i-a cucerit pe fanii lui Rangers. Daca jucatorul continua astfel, nu va trece mult pana la transferul definitiv. Totusi, entuziastii trebuie sa fie precauti.

Ianis Hagi si-a facut si debutul la Genk cu un gol la primul meci. Tocmai de aceea e important ca el sa continue pe aceasta linie si in urmatoarele saptamani si luni", au scris cei de la Voetbal Primeur.

Ianis Hagi a reusit 3 goluri si 2 pase decisive in 9 meciuri pentru Rangers. Suporterii sunt incantati de prestatiile romanului si cer conducerii sa il transfere definitiv. In schimbul sau, Rangers va trebui sa mai ofere 5 milioane de euro la vara.

Steven Gerrard: "Avem timp cu Ianis, nu punem inca lucrurile in miscare"

Steven Gerrard este multumit de atitudinea lui Ianis atat pe teren, cat si in afara acestuia, dar spune nu ca nu este devreme pentru a fi luata o hotarare in ceea ce priveste transferul definitiv:

"Avem timp cu Hagi, nu punem inca lucrurile in miscare. A avut deja un impact puternic, suntem impresionati de el si pe teren, si in afara lui. E profesionist si a invatat rapid cum vrem sa jucam. Oamenii vorbesc despre assisturile si golurile sale, insa Ianis e si foarte inteligent tactic. In plus, atitudinea lui, cat munceste, totul ne place la el.

Pentru Hagi, pozitia lui din acest moment la club e fantastica, stiind ca noi avem prima optiune. Dar nu e nevoie sa iau o hotarare acum. Toti cei care vor sa ramana aici trebuie sa joace bine mereu, inclusiv Hagi", a spus Gerrard.

