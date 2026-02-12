FCSB, campioana ultimelor două sezoane, e o formație urmărită de ghinion, în actuala campanie. Ce s-a întâmplat, joi, la Craiova, e încă o dovadă în acest sens.

Nici nu începuse bine meciul cu Universitatea, decisiv pentru „supraviețuirea“ în Cupa României, că antrenorii Pintilii și Charalambous au și fost nevoiți să facă prima schimbare. Pentru că, după doar câteva minute, căpitanul Florin Tănase (foto) s-a accidentat și a făcut semn că nu mai poate continua jocul! În tribune, Mihai Stoica a „turbat“, probabil și cu gândul la meciul cu Universitatea Craiova de duminică (ora 20:00), în campionat.

La foarte scurt timp după ce Tănase s-a „rupt“, FCSB a încasat și a doua lovitură. Pentru că, în timp ce se pregătea înlocuirea lui Tănase cu Lixandru, formația bucureșteană a încasat primul gol de la Adrian Rus (9).

Abia după ce s-a restabilit egalitatea numerică, prin introducerea lui Lixandru, FCSB a luat o gură de oxigen și a reușit egalarea prin Bîrligea (16).