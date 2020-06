Glasgow Rangers transfera de la Liverpool! Steven Gerrard vrea un atacant de pe Anfield langa Ianis Hagi! Cine ar putea beneficia de pasele internationalului roman

Glasgow Rangers vrea sa il imprumute pe Rhian Brewster (20 de ani) de la Liverpool, anunta BBC. Gerrard il cunoaste pe Brewster de la echipa U18 a 'cormoranilor', unde au lucrat impreuna.

Atacantul a fost imprumutat la Swansea sezonul trecut, formatie care a evoluat in Championship.

Brewster are trei prezente pentru echipa mare a lui Liverpool si este evaluat la 5.4 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Sezonul trecut a reusit 4 goluri in tricoul lui Swansea.

Tanarul atacant ar putea fi a treia achizitie a scotienilor din aceasta vara, dupa ce au definitivat transferul lui Ianis Hagi si l-au adus pe fundasul stanga Calvin Bassey, de la Leicester.

Firepower!

Rangers are reportedly looking to make a signing from Liverpool.

Gossip: https://t.co/6QuVRCoLrJ pic.twitter.com/30RYYjOrdp