Faultul incredibil al lui Luke O'Nien, mijlocașul lui Sunderland, în 1-1 cu Bristol City din etapa cu numărul 32 din Championship, l-a făcut până și pe fotbalist să se ironizeze într-o postare pe contul de Twitter.

Luke O'Nien a ajuns realmente pe spatele adversarului său pentru a opri un contraatac, s-a cocoțat acolo și, după ce arbitrul a fluierat fault, l-a pupat pe adversar.

Plin de autoironie, O'Nien a oferit un concurs urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare, promițând un cadou pentru cel mai bun comentariu al acțiunii: ”Acum, că am stabilit cu toții că sunt un idiot, hai să ne distrăm”.

Fotbalistul englez evoluează la Sunderland din 2018, sezonul trecut reușind promovarea din League One (divizia a treia) în Championship (divizia secundă din Anglia).

Right then, we've all established I'm an idiot ???? So lets have some more fun..... Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys ????❤️???? pic.twitter.com/KylwTd5PZr