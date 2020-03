"Fie te retragi in carapacea ta, fie pui umarul la bataie!" Steven Gerrard l-a bagat in sedinta pe Ianis Hagi dupa ultimul meci a lui Rangers! Ce l-a scos din minti si ce mesaj i-a transmis

Steven Gerrard a vorbit despre meciul cu Ross County.

Echipa antrenata de Steven Gerrard, Glasgow Rangers, a castigat cu 1-0 pe terenul celor de la Ross County, in runda cu numarul 30 din campionatul Scotiei. Ianis Hagi a inceput titular aceasta partida, dar a avut o prestatie stearsa, iar in minutul 63 a fost schimbat cu Kamberi. Golul victoriei a fost marcat de Kent in minutul 77. La finalul partidei, Steven Gerrard a vorbit despre meci si a spus ca a avut o discutie cu cei trei fotbalisti din atacul celor de la Rangers, insa doar Ryan Kent a raspuns pozitiv criticilor facute de antrenor.

"Aveam nevoie de mai mult din partea celor trei din fata (n.r. Ianis Hagi, Ryan Kent si Alfredo Morelos), astfel ca i-am provocat la pauza meciului. Ryan Kent a raspuns pozitiv si e bine pentru el. Ma bucur ca el a inteles ce i-am spus, intrucat anumiti fotbalisti isi compatimeau situatia, in timp ce altii s-au ridicat la nivelul provocarii. Kent a reusit.

Sunt doua moduri de a reactiona atunci cand esti criticat. Fie te retragi in carapacea ta si hibernezi, fie pui umarul la bataie si accepti criticile constructive. Ryan a fortat azi si sunt multumit de el. Nu cred ca am fost fantastici de la inceput pana la sfarsit, dar am venit aici pentru a ne face munca, dupa o saptamana dificila. Mereu am crezut ca putem sparge gheata. Am avut si noroc, dar norocul ti-l faci si cu mana ta", a declarat Steven Gerrard la finalul meciului cu Ross County.