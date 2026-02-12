Inițial, în grupă se afla și Kosovo, însă regulamentul UEFA interzice duelurile dintre Kosovo și Bosnia. DETALII AICI

Astfel, locul kosovarilor a fost luat de Suedia. Echipa lui Mircea Lucescu va da peste nume importante precum Robert Lewandowski, Edin Dzeko sau Alexander Isak.

Selecționerul Suediei a descris naționala României în doar 3 cuvinte

Înaintea duelurilor din toamnă, selecționerul Suediei, Graham Potter, a vorbit despre adversari și a caracterizat România drept o „echipă foarte puternică”.

„Va fi palpitant în septembrie. Ne confruntăm cu echipe foarte puternice. Toate sunt echipe bune de fotbal și reprezintă țări mari, așa că va fi foarte interesant”, a declarat Potter, citat de presa suedeză.

Noua ediție a Ligii Națiunilor vine și cu o modificare de calendar. Cele șase meciuri din faza grupelor se vor disputa în doar două ferestre internaționale: la final de septembrie - început de octombrie și în noiembrie.

În ceea ce privește istoricul direct, România nu stă chiar rău în fața nordicilor. Din 12 confruntări oficiale, Suedia are 7 victorii, s-au înregistrat două remize, iar „tricolorii” au câștigat de trei ori.