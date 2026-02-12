Mihai Stoica, pieton în Bănie! Oficialul FCSB a rămas fără permis chiar înaintea derby-ului de Cupă

Dorinel Munteanu a susținut că a primit un cartonaș galben gratuit în partida Dinamo - Hermannstadt 2-0, contând pentru etapa a treia din grupele Cupei României.

Reacția lui Dorinel Munteanu după conflictul din Dinamo - Hermannstadt

Antrenorul sibienilor a explicat că nu a avut niciun moment intenția să riposteze împotriva lui Armstrong, când fotbalistul lui Dinamo l-a împins.

„N-am avut nicio discuție. Doar arbitrul a văzut acea discuție. Nu știu de ce am luat galben, nu pot să-mi dau seama, poate trebuie să iau regulamentul și să-l citesc mai bine.

N-am avut nicio reacție. S-a spus că m-am dus spre jucător. Dimpotrivă, m-am retras, a venit nervos, a vrut să-mi ia mingea, era minge pentru noi. Nu știu, nici măcar nu am atins.

Nu știu ce interpretări are regulamentul, mi-a dat galben, asta este. Dar n-am avut nici cea mai mică intenție de a riposta sau eu știu... ", a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviuri.

Aproape de bătaie în prima parte din Dinamo - Hermannstadt

Dinamo a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Hermannstadt, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. În sferturi vor merge şi sibienii, de pe locul secund.

Confruntarea dintre Dinamo și Hermannstadt, contând pentru etapa a treia din grupele Cupei României, a fost tensionată în prima repriză. Fanii dinamoviști l-au huiduit constant pe Dennis Politic, împrumutat de FCSB la Hermannstadt.

Punctul culminant a fost atins însă în minutul 28. Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a fost îmbrâncit de către Armstrong. Fotbalistul „câinilor” s-a manifestat agresiv, după ce Munteanu l-a împiedicat să bată rapid un out.

„Neamțul” s-a dus către Armstrong pentru a-i cere socoteală. Spiritele s-au calmat după ce au intervenit mai mulți jucători, printre care și Dennis Politic.

S-au ales din partea arbitrului George Roman cu cartonașe galbene Dorinel Munteanu, Dennis Politic și Danny Armstrong.