Elyaz Zidane va fi coleg cu fostul mijlocaș al "câinilor"

Elyaz Zidane a plecat de la echipa secundă a lui Real Betis Sevilla, care a retrogradat în Segunda Federacion (liga a patra spaniolă), și își încearcă norocul în fotbalul francez. Mezinul familiei Zidane a semnat cu Red Star FC Paris, formație care a terminat sezonul precedent pe locul al patrulea în Ligue 2 (divizia secundă din Franța). La echipa din Capitala Franței va fi coleg cu Balthazar Pierret (26 de ani), fostul mijlocaș central al Dinamo București.

"L'Etoile rouge" (în limba română, "Steaua Roșie") a fost înființat în 1897 de către legendarul Jules Rimet, care a devenit ulterior președintele Federation Francaise de Football (1919-1942, 1944-1949) și al FIFA (1921-1954), iar trofeul inițial al Cupei Mondiale a purtat numele său. Clubul este acum în proprietatea 777 Partners, un fond de investiții american cu sediul în Miami, care deține sau a deținut pachete de acțiuni la FC Sevilla, Genoa, Standard Liege, Vasco da Gama și Hertha Berlin.

Este abia al doilea club de seniori la care joacă fiul lui Zinedine Zidane

Elyaz Zidane Fernandez (20 de ani / 196 cm) este născut la Marsilia și a fost junior la cluburile CD Canillas, Real Madrid și Betis Sevilla. La nivel de seniori a fost sub contract cu Betis B (2024-2026) și Red Star FC Paris (2026-). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Franței (U17, U18, U19, U20). În palmares are EURO U17 (2022), o finală de EURO U19 (2024) și Maurice Revello Tournament (2025).

Deține și cetățenia spaniolă, pentru că mama sa este Veronique Fernandez, dansatoare și model profesionist, născută în Occitania din părinți de origine spaniolă. Joacă ca fundaș central și fundaș stânga este cotat la 200.000 de euro. Frații săi, Enzo (31 de ani / mijlocaș retras din activitate, ultima dată la CF Fuenlabrada), Luca (28 de ani / portar aflat sub contract cu Granada) și Theo (24 de ani / mijlocaș care joacă la Cordoba) sunt implicați în fotbal.